No último fim de semana, o público do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado no Clube Álvares Cabral em Vitória, testemunhou momentos de superação e conquista. Miguel Pianissolla Ferreira, de 12 anos, nasceu sem as duas pernas, mas isso nunca o impediu de alcançar grandes feitos. Morador do bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, o garoto conquistou cinco medalhas de ouro na competição.

História. Segundo a família, Miguel descobriu sua paixão pela natação em 2019. Desde então, ele tem se empenhado no esporte com determinação e talento. Seu pai, Alessandro Ferreira, se orgulha a cada vitória do jovem nadador.

“Foi uma sensação incrível ver ele competir pela primeira vez no Espírito Santo, sendo que até hoje ele só tinha competido fora do estado, em São Paulo. Sensação única”, compartilha Alessandro.

No último fim de semana, Miguel se consagrou campeão nas seguintes categorias:

50m crawl;

100m crawl;

50m borboleta;

50m nado peito;

50m nado costas.

Bicampeão. Além das cinco medalhas de ouro, Miguel já é bicampeão brasileiro em quatro estilos e está determinado a buscar o tricampeonato na próxima etapa do torneio, que ocorrerá em São Paulo.

“Os planos para o futuro é começar um ciclo olímpico logo após as Olimpíadas de Paris”, revela Alessandro, destacando a determinação e o comprometimento de Miguel. O garoto também já deixou sua marca participando de duas Paralimpíadas Escolares em São Paulo.