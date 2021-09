Na noite desta quarta-feira (15), uma mulher e sua filha foram mortas a facadas em Marataízes. O ex-namorado da mãe foi detido em flagrante pela polícia e é o principal suspeito de ter cometido o crime.

As vítimas. Charlene de Lenis Gonçalves, de 40 anos, e a filha dela, Ysaquiele Júnia Gonçalves, de 11 anos, foram esfaqueadas por Michael Prates Garcia, de 31 anos.

Michael já tinha passagens por tráfico e homicídio, além de ser usuário de drogas.

Histórico. Segundo o delegado que atendeu a ocorrência, a mulher e o suspeito tiveram relacionamento amoroso por três anos, e residiam em Cachoeiro de Itapemirim.

Por sofrer agressões constantemente, Charlene decidiu terminar o relacionamento e se mudou para a cidade de Marataízes. Entretanto, o delegado não localizou nenhuma denúncia de agressão por parte da vítima.

O crime. Na noite do crime, por volta das 19h, Michael pulou o muro da residência da ex-namorada, com uma faca de 40cm de lâmina, e golpeou Charlene com o objeto cortante no momento em que a viu.

Ysaquiele tentou defender a mãe e ajudá-la, mas também foi atingida. Quando uma testemunha chegou, o criminoso já efetuava o último golpe nas vítimas.

O delegado informou que a investigação obteve indícios de que a família era ameaçada, mas que não havia solicitado uma medida protetiva às autoridades. “O homem era usuário [de drogas] e isso pode ter potencializado o crime. Acredito que ele tenha percebido o tamanho da canalhice que ele fez após todo esse ato, que foi presenciado por uma familiar da vítima. Após fugir, ele deixou a faca nas proximidades do fato, tentou se cortar e se dopou. Ele chegou aqui em um estado que não foi possível interrogá-lo com as perguntas que gostaríamos de fazer”, revelou.