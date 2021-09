Começa neste sábado (18) o 4º Congresso de Missões do Ministério das Assembleias de Deus Central de Cachoeiro de Itapemirim, presidida pelo Pastor Adenilson Silva.

O evento que tem como tema “Até a última Alma” contará com as ministrações do renomado pastor alagoano, Genival Bento, além de diversas igrejas e cantores da região.

De acordo com a programação, o evento vai acontecer às 18 horas na Matriz da Central que fica localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente ao estacionamento do Supermercado Perim.

O congresso reunirá fiéis de toda a região com o objetivo de evangelizar a cidade, é o que conta o presidente da Semadec – Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Central de Cachoeiro de Itapemirim -, o pastor Ronaldo Nery.

“A SEMADEC tem realizado missões urbanas e sociais em Cachoeiro de Itapemirim, missão Interestadual no Vale do Jequitinhonha e Missão Transcultural apoiando missionários no Senegal- África”, contou.

Carreata evangelística. Para dar largada, o evento conta, em sua programação, com uma carreata evangelística no mesmo sábado (18), às 13:30 horas.

O ponto de partida da carreata será no Campo de Aviação que fica no bairro Aeroporto e em seguida irá percorrer toda a cidade passando pelo centro, ao final os veículos deverão se reunir na sede da anfitriã.

Para Adenilson Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus Central de Cachoeiro de Itapemirim, a carreata é um dos pontos altos do evento, uma vez que evangelizar Cachoeiro vem sendo prioridade do ministério.

“O papel da igreja é esse ‘evangelizar’, por isso saímos das quatro paredes e vamos às ruas levar a palavra aos que precisam”, disse.

Adenilson ressaltou ainda outros trabalhos relativos ao ministério. “Além da carreata que ocorre esporadicamente, nossas equipes de missões também estão com ações voltadas dentro dos hospitais, nos presídios e até mesmo aos moradores de ruas, não só levando a palavra, mas também o alimento. A proposta aqui é de fato atender ao chamado de Deus e levar as Boas Novas até a última alma”, finalizou o pastor presidente das Assembleias de Deus Central de Cachoeiro de Itapemirim, Adenilson Silva.