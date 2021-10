Uma idosa foi morta a tiros por um vigilante no bairro Ipiranga, em Guarapari. Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, estava levando seu cachorro para passear na tarde do último domingo (3) quando foi baleada por um homem que saiu atirando pela rua. As informações são do jornal A Gazeta.

O atirador, identificado pela Polícia Militar, é Marco Antônio Iraci, de 50 anos. Ele residia perto da casa da vítima, mas seu advogado reitera que ambos não possuem nenhuma relação entre si. A informação da defesa é que, no momento do crime, Marco estava em surto por questões pessoais.

A Polícia Militar informou que Marco saiu atirando pelas ruas do bairro, e antes de assassinar Vanilda, tentou matar a própria mãe e atirou contra um vizinho, mas os dois não foram atingidos.

Polícia. Quando a Polícia chegou ao local do crime, Marco disparou contra os policiais, mas a arma não possuía mais munição. Marco foi detido na hora e encaminhado à delegacia de Guarapari. Com ele, foram apreendidas uma pistola 9 mm e munição.

Ocorrências. A Polícia Civil informou que há outras duas ocorrências registradas na última semana envolvendo Marco Antônio. Na última quinta-feira (30), o vigilante ameaçou a esposa, que fez um pedido de medida protetiva de urgência contra o marido. No dia seguinte, Marco agrediu um homem e assinou um termo circunstanciado por lesão corporal.