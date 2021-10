O evento de inauguração foi realizado na manhã deste sábado (2), em Cachoeiro de Itapemirim. Em seu discurso, Casagrande citou a importância do investimento para o Sul do Estado.

“Esse ato é uma manifestação de fé da Selita no Sul do Espírito Santo. E nós estamos manifestando nossa confiança e orgulho na Selita. São 140 milhões de reais de investimentos no Sul do nosso Estado. E o Sul é uma região que demanda muita necessidade de investimento. 85% dos cooperados da Selita são pequenos produtores e quando tem uma cooperativa forte, que gera renda, emprego e riqueza aqui no Estado, faz com que essa riqueza permaneça em solo capixaba. A produção local tem que ser incentivada permanentemente”, disse.