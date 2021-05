Um homem de 45 anos, acusado de clonar cartões e utilizar para compras online, foi preso na última semana no Espírito Santo pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A prisão foi em flagrante e estima-se que o prejuízo dos crimes do suspeito estão em torno de R$50 mil.

Para realizar os golpes, o homem clonava cartões, comprava mercadorias por meio de plataformas de vendas onlines e as revendia posteriormente. O delegado da DRCC, Brenno Andrade, comentou sobre o caso e disse que as investigações começaram em dezembro do ano passado, quando um site de vendas famoso fez uma denúncia à delegacia.

“O site nos procurou informando que uma pessoa estaria utilizando cartões clonados para aplicar golpes na plataforma, e que o prejuízo estaria em torno de 50 mil reais. Esses golpes estariam sendo aplicados no decorrer do ano de 2020 e a polícia, então, começou a investigar”, contou.

No local onde o homem foi preso, a polícia apreendeu os chips telefônicos e máquinas de cartões de crédito, celulares, simulacro de arma de fogo e outros objetos e provas. Além disso, quando o suspeito percebeu que seria detido, tentou se livrar de provas, jogando pela janela e dentro do vaso sanitário.

“Ele alegou que todos aqueles equipamentos seriam de responsabilidade de um cunhado dele que se encontra preso, mas a alegação dele não nos convenceu, já que os golpes ocorreram, inclusive, durante o período em que o cunhado dele já se encontrava preso”, disse o delegado.

Por fim, Brenno Andrade comentou que a polícia irá apurar se o homem realizava o mesmo crime em outros sites e tentar precisar a quantidade de vítimas do golpe, alertando também para que a população sempre verifique a fatura do cartão de crédito, para evitar ser vítima do crime cibernético.

“Agora temos que apurar como ele fazia isso. A quantidade exata de vítimas, do valor que ele aplicou de golpe. Na residência dele encontramos mercadorias que não eram de procedência do site que fez a denúncia, razão pela qual vamos apurar se ele utilizava o mesmo modus operandi em outros sites de compra e venda de mercadorias. Verifique sempre sua fatura do cartão de crédito. Consumidor deve ficar de olho e evitar ser vítima de crime cibernético”, finalizou o delegado Brenno.

As investigações sobre este caso vão continuar. O suspeito de 45 anos foi autuado por falsificação de cartão de crédito e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça e da autoridade policial.

*Com informações da assessoria.