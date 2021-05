Em entrevista exclusiva na última sexta-feira (7) na redação do portal 27, o Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Tyago Hoffmann, falou sobre sobre vários assuntos de economia e da saúde do Espírito Santo.

O secretário estava acompanhado do presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Munir Abud. Na oportunidade, Tyago também falou sobre uma possível candidatura a deputado estadual. Confira o que ele disse.