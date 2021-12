Uma briga de rua quase acaba em tragédia em Guarapari. E o fato aconteceu justamente no local que tem sido assunto de várias matérias. A praça Philomeno Pereira Ribeiro (da Itapemirim), que fica localizada em Muquiçaba onde ficam diversos moradores em situação de rua.

Segundo o que o portal 27 apurou, um vendedor de queijos que estava no local acusou um morador de rua de ter roubado seu produto. Com isso iniciou-se uma confusão. “O vendedor puxou uma faca e o morador de rua também. O vendedor de queijos puxou uma faca maior ainda. Aí começou a confusão e as brigas. Vendo que ia acontecer o pior, nós chamamos a polícia”, disse uma testemunha à nossa equipe.

Ainda de acordo com essa testemunha, a polícia chegou ao local para acabar com a briga. “O vendedor de queijos partiu para cima do policial com a faca. O policial teve muita calma e jogou spray de pimenta nele e imobilizou no chão. Alguns moradores de rua tentaram intervir e os outros policiais ajudaram a conter”, explicou a testemunha.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia. Com essa confusão e outras que acontecem constantemente no local, moradores e comerciantes pedem que a viatura da PM possa ficar na praça e não em frente a uma farmácia que existe próximo.

“Agradecemos a presença da PM. Mas se a viatura ficar na praça vai evitar este tipo de coisas. Porque as coisas acontecem é aqui. Lá na farmácia, muitas das vezes, eles não conseguem ver o que acontece aqui. Eles poderiam rever esse ponto. Ajudara muito a nós todos. Essa praça está em uma situação insuportável”, disse um comerciante.

Moradores e comerciantes preparam um abaixo assinado para entregar a prefeitura, ao Ministério Público e as demais autoridades, para que algo possa ser feito com relação ao problema – sem solução – dos moradores em situação de rua nessa praça de Guarapari.