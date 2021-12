Quem mora, frequenta ou está só de passagem pela região da Ilha do Príncipe já notou as mudanças na chegada sul da capital Vitória. As intervenções do Portal do Príncipe foram entregues pelo Governo do Estado neste domingo (19), durante solenidade com a presença do governador Renato Casagrande. As intervenções transformaram a paisagem e trouxeram mais mobilidade, além de novos espaços de convivência, lazer e esporte na região.

Um evento com diversas atividades foi organizado pelo Governo do Estado para que a população pudesse receber as melhorias e conhecer os novos espaços do Portal do Príncipe. Além da inauguração, também foram realizadas apresentações culturais e esportivas, campeonato de futebol, exposição de jacarés, além de serviços de saúde. A programação segue até a próxima quarta-feira (22).

“Estamos entregando uma importante obra de mobilidade urbana para a Região Metropolitana. Vai embelezar a entrada de Vitória, vai ajudar no fluxo dos veículos que chegam de Vila Velha, Cariacica e da região sul do nosso Estado. Serão seis faixas na Avenida Alexandre Buaiz, uma praça para crianças repleta de brinquedos e outra para os cachorros, além de um campo society, equipamentos para se exercitar e uma das pistas de skate e BMX mais modernas do País. Um local para que os moradores possam ocupar, seja para o lazer, como para interação. Assim vamos melhorando ainda mais a qualidade de vida dos capixabas”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que o Portal do Príncipe é apenas uma das intervenções do Governo do Estado que vão mudar a cara da mobilidade na Grande Vitória. “No primeiro ano de governo, entregamos a nova Avenida Leitão da Silva, uma via importante para todos os capixabas. Agora temos o Portal do Príncipe e em breve teremos a ampliação da Terceira Ponte, a implantação do Sistema Aquaviário e construção da Ciclovia da Vida e do Complexo Viário de Carapina. Queremos ver a população cada vez mais interagindo com os equipamentos que estamos entregando. Teremos aqui muitos campeonatos e competições nesse campo. A praça das crianças, entregue em outubro, já é um espaço muito utilizado pelas famílias. Isso é qualidade de vida na veia do capixaba”, reforçou.

De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Ney Damasceno, as obras do Portal do Príncipe são um marco para a mobilidade da Região Metropolitana da Grande Vitória.

“Essa é a primeira obra que estamos entregando com um novo conceito: uma mobilidade mais humana, que não é pensada só para carros, mas planejada para as pessoas e suas várias formas de se locomover e se relacionar com a cidade. Também foi uma obra desafiadora, realizada em uma área com trânsito muito intenso, onde foi preciso muito planejamento e criatividade para não impactar no tráfego local. Tudo entregue dentro do prazo estipulado”, destacou Damasceno.

Melhorias viárias

Entre as melhorias viárias entregues para desafogar o trânsito da região, estão a ampliação da Avenida Alexandre Buaiz, que passou a ter seis faixas, sendo uma pista de concreto para acesso ao Porto de Vitória. Já a Rua Beresford Martins Moreira, que teve o sentido de circulação alterado, também conta nova pista de concreto, novas calçadas e ciclovia. Durante as obras, a Ponte Seca foi utilizada para a saída de caminhões do Porto de Vitória. Com o fim das intervenções, a ponte passa a ter circulação exclusiva para pedestres e ciclistas.

Outra melhoria promovida pelas intervenções é o novo acesso para a região de Santo Antônio, que já está sendo utilizado pelos motoristas desde janeiro. Antes, o motorista precisava acessar a Ponte Seca para fazer o retorno para Santo Antônio. Com a liberação da nova pista, os motoristas podem fazer o retorno acessando a nova alça, já na descida da Segunda Ponte, pela faixa da esquerda.

Também foram realizadas mudanças em frente ao Palácio Anchieta para melhorar a organização do trânsito na parada de ônibus existente no local. Agora, os coletivos vão poder fazer a parada em uma baia, não sendo mais necessário interromper o fluxo da via.