Você sabia que os postos de combustíveis são obrigados por lei a possuir o certificado e aprovação de bombas de gasolina pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)? E buscando atender as exigências da lei, o Posto Capixaba, localizado na esquina entre as ruas Professor Melquiades Pereira Martins e Carlos Santana, no Centro, já possui essa exigência.

Na pratica, isso significa que a quantidade de combustível indicado no painel da bomba, é realmente a que o consumidor vai pagar. “Quando um cliente abastece seu veículo, a quantidade que é solicitada, dever ser exatamente a quantidade que entra no tanque do veículo do cliente. Se ele pede 10 litros de gasolina, ele vai receber 10 litros de gasolina. Então, a litragem que é apresentada no painel da bomba é exatamente a quantidade, que entrou no tanque do seu veículo”, explicou o proprietário, Augusto Câmara.

Falando em qualidade, o Posto Capixaba também recebeu recentemente um novo selo de aprovação de suas bombas pelo Inmetro, o que significa que as bombas são confiáveis e que o posto entrega a gasolina com a qualidade que a lei exige e o cliente espera, isso é garantia de que o consumidor não será enganado.

O proprietário destaca ainda “Trabalhamos com rapidez no atendimento e nossos produtos são de qualidade, pois estamos dentro das normas da Agência Nacional de Petróleo”, finalizou Augusto.

*Informe Publicitário