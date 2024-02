O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, está com oportunidades de emprego, totalizando 38 vagas disponíveis para diferentes cargos, proporcionando uma variedade de opções para candidatos com diferentes formações e experiências.

Cadastro. Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem realizar o cadastro de seus currículos no site do Hospital Evangélico de Vila Velha, no endereço www.evangelicovv.com.br, na seção “Trabalhe Conosco”. Nesse espaço, é possível visualizar todas as oportunidades disponíveis e escolher a vaga que mais se alinha com suas habilidades e interesses profissionais.

“É fundamental que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos de cada vaga, os quais podem ser encontrados nas publicações individuais de cada oportunidade no site mencionado anteriormente. Esses requisitos trazem detalhes sobre as qualificações necessárias, experiência profissional desejada e outras habilidades essenciais para o cargo em questão”, explicou a gerente do setor de Recursos Humanos do Hospital Dr. Jayme, Leila Chagas.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

Confira as oportunidades: