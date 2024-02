A ES Gás vai investir R$100 milhões no Espírito Santo em 2024, como parte do Plano de Aceleração da Companhia, após a privatização e aquisição pelo Grupo Energisa. Os investimentos, montante 95% superior ao ano anterior, serão aplicados na ampliação e na distribuição de gás natural para residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e postos de combustíveis.

O anúncio dos novos investimentos foi feito em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (26) com a presença do governador Renato Casagrande; do diretor-presidente da ES Gás, Fábio Bertollo; e do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

“Foi fundamental privatizar a ES Gás para termos essa ampliação no desenvolvimento e termos o gás como vetor para a transição energética rumo a descarbonização é um de nossos desejos. Queremos que todos os instrumentos para nosso desenvolvimento sejam potencializados nessa década, pois começamos a ter redução dos nossos incentivos. Ter uma rede que usa o gás natural, e em breve o GNV e o biometano, é uma infraestrutura que nos agrada e vai ser fundamental para nosso desenvolvimento. A ES Gás tem atualmente 82 mil clientes, sendo 100 industriais e o restante clientes residenciais” afirmou o governador Casagrande.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento destacou os resultados positivos da privatização da Companhia, que permitiu a aceleração dos investimentos. “Quando a ES GÁS foi privatizada, foi apresentado à agência reguladora um plano de investimentos para cinco anos e o compromisso de investir R$ 260 milhões neste período. Hoje a empresa anunciou aportes de R$ 100 milhões em 12 meses, antecipando os investimentos e gerando empregos e oportunidades. São até 400 novas oportunidades de trabalho”, pontuou.

Ferraço salienta que a iniciativa vai permitir a disponibilidade de gás, que é a primeira fase do processo de descarbonização, da transição energética para consumo das pessoas, das famílias e também para as nossas indústrias que dependem do gás para serem competitivas como geração de energia.

“Quando o Grupo Energisa chegou ao Espírito Santo, nos comprometemos a trabalhar com planejamentos detalhados e a propor planos de aceleração de investimentos ao órgão regulador e ao governo do estado. Com o atual Plano de Aceleração, estamos materializando esse compromisso, com vistas a tornar o estado um hub competitivo para o consumo de gás”, declarou o diretor-presidente da ES Gás, Fábio Bertollo.

Plano de Aceleração. A expansão ocorrerá em diversos municípios, com destaque para Guarapari, que será o 14º município a receber gás natural no Espírito Santo. Outras cidades contempladas serão Linhares, São Mateus e a Região Metropolitana da Grande Vitória. No total, serão construídos 58 km de rede, o que representa 12.741 novos clientes beneficiados, um acréscimo de 83% ante o registrado no ano anterior. Em média, a ES Gás ligará mais de 1.000 novos clientes por mês.

Outra frente de investimento prevista no Plano de Aceleração é a ampliação do consumo de GNV (gás natural veicular) em veículos leves e pesados. Além do benefício ao motorista, que conta com um combustível competitivo, a ampliação do GNV contribui, decisivamente, para a descarbonização, uma vez que diminui em 20% a emissão de CO² e 90% de materiais particulados.

A ES Gás atuará, ainda, na melhoria da qualidade do serviço prestado, com a revitalização dos ativos, a reestruturação da infraestrutura de apoio operacional, a digitalização e a segurança da informação.

“Com essas iniciativas, iremos fortalecer a infraestrutura energética do Estado, distribuir mais gás para os clientes industriais, gerando mais dinamismo à economia capixaba, mobilidade urbana, emprego e renda. Almejamos que a ES Gás esteja posicionada muito em breve entre as melhores distribuidoras do Brasil, a partir da oferta de um sistema de distribuição de gás cada dia mais confiável, seguro e eficiente”, complementou o diretor-presidente da Companhia.

Grandes números

R$ 100 milhões em investimentos em 2024

Mais 58 km de rede de distribuição

Mais 12.700 clientes ligados, totalizando 95 mil clientes atendidos

Entrada em Guarapari, que será o 14º município atendido pela ES Gás

Geração de 100 empregos diretos e mais de 300 indiretos