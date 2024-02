A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), informou que dará início nesta terça-feira (27), a vacinação contra a dengue no município. A campanha será direcionada às crianças de 10 e 11 anos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com esquema vacinal de duas doses com intervalo de três meses.

Unidades de saúde. De acordo com a prefeitura, a vacinação será realizada nas unidades de saúde do município, abrangendo todas as regiões da cidade. Para administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presente e apresentem comprovante de endereço para assegurar que a campanha alcance prioritariamente os moradores locais, além de documento CPF e ou Cartão do Sus atualizado do menor.

De acordo com a secretaria de saúde, Alessandra Albani, Guarapari vai receber 3.235 doses referentes à primeira dose de imunizantes Qdenga, desenvolvida pelo laboratório Takeda, que chegaram à cidade nesta sexta-feira (23), com o objetivo de ampliar o número de municípios e o acesso da população-alvo a receberem a primeira dose (D1), no menor tempo possível e diante do número limitado de doses disponíveis no momento.

“A vacina é mais uma tecnologia, mas não podemos abrir mão dos outros cuidados com a doença. Considerando que 80% dos focos estão dentro das residências”, destacou a secretária.

Cuidados necessários:

Manter as garrafas vazias ou baldes viradas para baixo; Não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada; Cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas; Colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas; Manter a lata de lixo devidamente tampada e jogar no lixo cascas de coco, latas de refrigerantes, copo plástico, garrafas, embalagens etc…Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva. Faça furos na parte de baixo ou entregue no serviço de limpeza; Tampar os ralos pouco usados com um plástico, jogando água sanitária no cano 2 vezes por semana;Diminuir o número de bebedouros de cães, gatos e passarinhos e manter o aquário limpo e fechado; Colocar telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir.

Confira os locais de vacinação:

Unidade de Saúda Narbal de Paula, em Setiba, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h e das 13h às 15:30

Unidade de Santa Mônica, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30h e das 13h às 15h30

Unidade de Saúde Normília Cunha, em Perocão, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Maria Lúcia C. Lora, em Jabaraí, de segunda a sexta-feira, das 07h30 h às 11h30h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Jader Avelar Boghi, no Adalberto, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 15h

Centro Municipal de Saúde Arlinda Junqueira Vionel, segunda, terça e quinta, das 07h30 às 12h e das 13h às 15h, e na quarta-feira, das 13h às 15h

Unidade de Saúde Camurugi, segunda, terça, quarta e sexta, das 07h30 às 11h, e na quinta-feira, das 07h30h às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Pedro Machado, em Bela Vista, segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 07h30h às 11h e das 12h às 15h

Unidade de Saúde Professora Terezinha Santos, no Coroado (CAIC), segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Mário Sérgio C. Pereira, Kubitschek e Ipiranga, segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Saúde Tereza Loyola de Jesus, em Meaipe, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h

Unidade de Saúde Luiz Buback, em Reta Grande, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 10h30 e das 12h às 15h

Unidade de Saúde Maria Madalena Astori Gobbi, em Todos os Santos, segunda e sexta-feira, das 08h às 15h

Unidade de Saúde Ralph Dalfior, em Rio Claro, terça e quinta, das 08h30 às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Saúde Paraíso, em Samambaia, toda sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Saúde Buenos Aires, na penúltima quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Saúde Baia Nova, na última quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Saúde Amarelos, toda segunda das 08h às 12h e das 13h às 15h