O IBGE abriu hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022, processo seletivo simplificado complementar (PSS) para a contratação temporária de profissionais que trabalharão no Censo 2022. São 48.535 mil vagas para recenseadores em todo o país. No Espírito Santo, são ofertadas 1.366 vagas, distribuídas nos 78 municípios do estado. As inscrições se encerram na próxima quarta-feira, 15 de junho.

Para se inscrever no processo, o candidato deve preencher o formulário de inscrição no Portal do IBGE, sem cobrança de taxa. A seleção será feita por análise curricular.