Pensando em melhorar a mobilidade urbana da cidade, a prefeitura de Piúma implementou o serviço de Transporte Público Municipal. Um edital de Chamamento Público foi publicado no mês de março e após vencidas todas as etapas, o serviço já está em funcionamento.

Estão estabelecidas três linhas que vão percorrer os itinerários para atender a cidade. As empresas vencedoras poderão executar o serviço até o final de 2023 podendo ter o seus serviços prorrogados. Conforme Decreto Municipal nº 2.414/2022 a tarifa para utilização de qualquer linha que circulará no município será de R$3,00 (três reais), com reajuste anual.

Para fins de permissão do benefício de gratuidade de tarifas, considera-se: pessoas idosas são as maiores de 60 (sessenta) anos, ficando assegurado a gratuidade no transporte público municipal coletivo, conforme o § 3° do art. 39 da Lei Federal nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.