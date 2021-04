Os idosos acima dos 75 anos e que tomaram a vacina do Butantan (CoronaVac), nos dias 8, 9, 11 ou 12 do mês de março, poderão receber a segunda dose do imunizante a partir desta quinta-feira. Esta campanha de vacinação irá durar três dias, acabando no sábado (10).

A vacinação será como as anteriores, no formato drive-thru e livre procura para os que não possuem veículo, feita no Complexo Esportivo Maurice Santos, das 8h até às 13h. Para ser vacinado é preciso que leve o Cartão Sus, o CPF e o cartão de vacinação entregue na primeira dose.

Os idosos que foram vacinados com outra vacina que não seja a CoronaVac só irão receber a segunda dose posteriormente, visto que o tempo entre a primeira e segunda dose das vacinas é diferente.

Vacinação dos idosos acima de 65 anos

Já sobre a vacinação dos idosos acima de 65 anos, a Prefeitura ainda não apresentou novidades. O agendamento da campanha de imunização foi suspenso no dia 2 de abril, quando o município alegou estar esperando mais doses serem enviadas pelo governo estadual.

“Os idosos que não conseguiram realizar o agendamento podem ficar tranquilos, pois a medida que chegarem novos lotes, outros agendamentos serão abertos e nenhum idoso pertencente ao grupo prioritário ficará sem vacina”, comentou a Prefeitura.