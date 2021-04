A loja de celulares Help Smart, localizada no Centro de Guarapari, foi assaltada na madrugada de domingo. Dois bandidos arrombaram a porta do estabelecimento e levaram 5 aparelhos celulares, caixas de som e fones de ouvido.

De acordo com um funcionário da loja, os assaltantes chegaram preparados com instrumentos para estourar os cadeados e levaram em torno de 30 segundos para entrar, pegar os produtos e fugir. O dono conta com a ajuda da população para identificar os dois assaltantes.

Denúncias. Qualquer informação pode ser passada para a Polícia Civil por meio do 190 ou do disque-denúncia 181, no qual a ligação é anônima. Veja o vídeo.