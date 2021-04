A Prefeitura de Guarapari, comunicou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), está executando as obras de drenagem e pavimentação da via que liga a comunidade de Tartaruga ao Fórum em Muquiçaba.

Segundo a prefeitura, alguns trechos já começaram a ser asfaltados, entre eles, próximo à igreja católica de Tartaruga, onde será construída a primeira rotatória do trecho. Ainda de acordo com a prefeitura, mesmo diante da situação de pandemia, o município pretende entregar a obra no segundo semestre deste ano.

Iluminação de LED. De acordo com a prefeitura, a nova via vai trazer ainda mais mobilidade para a região, além de oferecer qualidade de vida para os moradores de Tartaruga e bairros vizinhos. São mais de 2,5 km de obras de drenagem e pavimentação. Além disso, a via vai receber sinalização de trânsito, ciclovia e iluminação de LED.