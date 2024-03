As inscrições para o concurso público do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ibade.org.br, empresa organizadora da seleção, até o dia 18 de abril.

A taxa de inscrição é de R$ 75,00. O salário inicial é de R$7.350,30, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os novos funcionários terão benefícios como assistência médico-hospitalar e ticket refeição/alimentação.

Vagas. Estão sendo oferecidas 35 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI), sendo 18 para atuação em Desenvolvimento de Sistemas, divididas da seguinte forma: 11 ampla concorrência; duas para pessoas com deficiência; quatro para negros; e uma para indígena.

Também estão disponíveis 17 vagas para o segmento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), distribuídas desta maneira: 11 ampla concorrência; duas para pessoas com deficiência; três para negros; e uma para indígena.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação ou correlata (Tecnologia da Informação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação na área de TIC.

Isenção e prova

Os pedidos de isenção da inscrição podem ser feitos no período de 20 a 21 de março, seguindo os critérios do edital. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 26 de maio.

O teste será de múltipla escolha e terá 70 questões, divididas desta maneira: Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico-Matemático (10), Legislação (10) e Conhecimentos Específicos (40).

O Prodest recomenda aos candidatos a leitura do edital na íntegra para facilitar o acompanhamento das fases da seleção. Esse documento está disponível no site do Prodest (www.prodest.es.gov.br) – Menu Concurso Público.

Para tirar dúvidas sobre o concurso público, é necessário entrar em contato com o Ibade, por meio dos seguintes canais: [email protected] e telefone (21) 3674-9190.