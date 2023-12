A população enfrenta momentos de preocupação e transtorno em Guarapari, devido à instabilidade no sistema de emissão de nota fiscal do município. O problema afeta diversos setores, especialmente lojas de vistoria veicular, despachantes e revenda de veículos.

Instabilidade. Argus Bermond, que trabalha com vistoria de veículos, compartilhou sua frustração com o cenário, ressaltando as consequências para o setor. “Sem fazer a abertura da nota fiscal não conseguimos acessar o sistema que faz o laudo da vistoria veicular, exigido pelo Detran”, contou ele.

Segundo ele, desde a última terça-feira (28), o sistema tem apresentado instabilidade, dificultando o andamento regular das operações. “Às vezes abríamos o sistema da nota e ele saía do ar e voltava. O sistema zera, apaga e não conseguimos preencher. Na sexta-feira não conseguimos fazer nada, e hoje não realizamos nenhuma vistoria até o momento. Estamos parados”, lamenta Bermond.

Consequências. A situação tem gerado transtornos para proprietários de veículos e transportadores. “Isso causa um transtorno gigante. Tem veículos que estão com os recibos vencendo que precisam ser transferidos. Se não forem transferidos em tempo hábil, a pessoa paga uma multa”, explica Bermond.

Além disso, caminhões que tiveram a placa roubada ou perdida não podem seguir viagem sem fazer a vistoria e solicitar uma nova, afetando diretamente a logística e operações do setor de transporte de carga. “Tem caminhão que está parado no posto de combustível pois não tem o que fazer, não pode viajar”, conta Bermond

Resposta da prefeitura. Diante da situação, a prefeitura de Guarapari emitiu um comunicado informando sobre a instabilidade no serviço, mas não deu um prazo para a resolução do problema. Leia abaixo o comunicado na íntegra:

“Prezados Contribuintes:

Informamos que o serviço de emissão de nota fiscal do Município está passando por instabilidade, devido a problemas no software Tributário, gerido por prestador de serviço. Todos os nossos esforços estão direcionados, para que possamos sanar este problema o mais breve possível. Pedimos desculpas pelos transtornos gerados.”