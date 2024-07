O presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima, após anunciar sua saída da disputa pela prefeitura da cidade, comunicou que vai disputar a reeleição para vereador e que não deixará de compor os partidos ligados ao seu grupo político fora do apoio a alguma pré-candidatura a prefeito de Guarapari.

Diálogo com todas as frentes: Há quase dois anos rompido com o atual prefeito, Wendel está dialogando com todos os pré-candidatos a prefeito para conciliar, no campo de propostas pelo município, qual plano de governo se identifica mais para sua definição de apoio.

MDB e Mobiliza: Com Wendel, que atualmente é presidente do MDB, está Andrea Gante, fiel aliada do presidente da câmara e hoje presidente do Mobiliza. As duas siglas abrigam sete vereadores de mandato e várias lideranças que estão despontando eleitoralmente já na pré-campanha para o pleito deste ano.

Anúncio: A definição de qual candidato a prefeito o MDB e o Mobiliza irão apoiar tem dia e hora marcados: será nas convenções dos respectivos partidos no próximo sábado (03.08), na Câmara Municipal da cidade.