Seguem, até dia 07 de maio, as inscrições para o projeto Introdução à Computação (Introcomp), que proporciona aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo a oportunidade de explorar tecnologias da informação. A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, no site do programa, clicando aqui.

O Introcomp tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas por meio da computação, instigando a criação de características, como a criatividade e, principalmente, o raciocínio lógico.

Vagas. Neste edital, foram abertas 100 vagas para estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Estado. Dessas, 50 vagas são destinadas apenas para estudantes da Rede Estadual ingressarem no Introcomp presencial 2024.

O processo de seleção acontecerá em duas etapas eliminatórias e classificatórias – Aula Expositiva e Prova de Lógica. A Aula Expositiva será presencial e tem data prevista para ocorrer no dia 11 de maio, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com duração de 1h30. Somente os estudantes que completarem a primeira etapa, estarão aptos a realizar a Prova de Lógica.

Sobre o Introcomp

O Introcomp é uma introdução à computação, aos moldes de uma estratégia já adotada nos Estados Unidos, que tem a premissa de levar o ensino de programação aos estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino. O projeto é promovido pelo Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Engenharia de Computação, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e é 100% gratuito.

As aulas serão realizadas aos sábados, para uma turma no matutino (horário das 09 às 12 horas), e para outra turma no vespertino (horário das 14 às 17 horas), no Campus Goiabeiras da Ufes. O curso tem duração de, aproximadamente, cinco meses e é dividido em dois módulos: um focado nas bases da programação e outro focado em aplicações e conceitos mais avançados.

Serviço:

Introcomp – Introdução à Computação

Inscrições: até dia 07 de maio

Saiba mais clicando aqui.