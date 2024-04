Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona, mais conhecido como Paulo Baraona, será o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes).

O atual 1º vice-presidente da Federação foi eleito por unanimidade obtendo os 30 votos dos sindicatos presentes aptos a votar no pleito eleitoral ocorrido no final da tarde da última quinta-feira (25), na sede da Findes, em Vitória. O empresário presidirá a instituição pelos próximos quatro anos (2024-2028) e assumirá o posto no dia 30 de julho.

“Tivemos um processo eleitoral para a presidência da Findes de muita maturidade e convergência. Essa é uma demonstração de que os industriais estão focados no interesse do setor e da Federação. Quero parabenizar a Cris [Samorini], atual presidente, pela forma como conduziu o pleito eleitoral, sempre demonstrando muita clareza, equilíbrio e dando oportunidade para que todos participassem dele. Também quero agradecer aos outros dois pré-candidatos, Marcos Guerra e Tales Machado, pelo diálogo que tivemos em prol da indústria, e a todos os sindicatos que compõem a Federação”, comentou o presidente eleito, Paulo Baraona.

A eleição ocorreu em Reunião Ordinária da Assembleia Geral da Findes e foi conduzida pelo presidente da Comissão Eleitoral, Aristóteles Passos Costa Neto. O rito segue os trâmites previstos pelo Regulamento Eleitoral e pelo Estatuto Social da Federação. “É aqui na Assembleia Geral da Findes que se decide o destino e o futuro da Federação, para onde ela vai. Vou contar com todos vocês!”, ressaltou Baraona.

Diretoria. Após a eleição, foram abertas as inscrições para a composição da chapa interessada em fazer parte da diretoria da Federação na Gestão 2024-2028. A eleição da chapa vai acontecer no dia 23 de maio (quinta-feira), em Assembleia Geral com a participação dos representantes dos sindicatos industriais.

Nesta votação, são definidos os cargos de: 1º vice-presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente financeiro, conselheiros vice-presidentes, membros do conselho fiscal da Findes e delegados representantes na Confederação Nacional da Indústria (CNI), tanto titulares quanto suplentes, além dos conselheiros independentes.

Para a atual presidente da Findes, Cris Samorini, este é um momento importantíssimo para a Federação. “Estou muito feliz que você [Baraona] foi eleito como novo presidente da Findes. Este é um cargo que tem uma responsabilidade muito grande: a de cuidar das indústrias. Tenho certeza de que você se dedicou muito nos últimos anos e vai se dedicar ainda mais para fazer com que o nosso setor continue crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Te desejo muito sucesso e conte comigo”, disse Cris Samorini ao presidente eleito.

Sobre a Findes.

A Findes é uma organização de 65 anos, fundada em 1958. Atualmente, 38 sindicatos fazem parte da Federação – sendo que desse total, 33 são filiados e 31 estavam aptos a participar do processo eleitoral. Ao todo, são mais de 16 mil indústrias que juntas empregam aproximadamente 233 mil trabalhadores formais.

Paulo Baraona, que será o 12º presidente da Federação, responderá por seis entidades que compõem a Findes: Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), Serviço Social da Indústria (Sesi ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai ES), Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) e Instituto de Desenvolvimento Educacional Industrial do Espírito Santo (Ideies)/Observatório da Indústria.

Planos. O presidente eleito Paulo Baraona explicou que seu plano de trabalho será baseado na continuidade e na melhoria constante da indústria. “Para o futuro, a partir de julho, continuaremos trabalhando fortemente com pautas como inovação, educação, capacitação profissional e assuntos ligados à defesa de interesses do setor industrial, mas sem deixar de lado todas as outras áreas em que atuamos. Esse trabalho será em prol dos acionistas da Federação, que são os nossos sindicatos. Também vamos contar com o apoio dos nossos colaboradores que já realizam um brilhante trabalho na Findes. Juntos vamos dar cada vez mais protagonismo à indústria”, comentou Baraona.

Quem é Paulo Baraona?

Formado em Construção Civil, em Lisboa/Portugal, Paulo Baraona é empresário e sócio-fundador da Cinco Estrelas Construtora, que atua no mercado capixaba desde 1986.

Foi presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon), entre 2016 e 2022. Atualmente é o 1º vice-presidente da Findes. Também atuou na organização e fundação da Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo, sendo o seu primeiro presidente.