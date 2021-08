A Hamburgueria mais saborosa de Guarapari tem um evento super especial hoje. Para quem além de gostar de comer os melhores hambúrgueres, pizzas, hot dog e steaks, entra outras delícias, e gosta de um bom Chopp ou cerveja geladas, o evento hoje é no M Burger & Pizza.

A partir das 19h30 tem o famoso IPA DAY. A música fica por conta da dupla Raony e Tais Almeida, do projeto One in Two, que são talento puro. Tocando os melhores clássicos da música e os sucessos do momento.

Além de ouvir um bom som, poder comer uma boa comida, os clientes terão a oportunidade de experimentar chopps IPA das melhores cervejarias do momento. Não perca! O M Burger & Pizza fica na Av. Praiana, 535 – Praia do Morro. Mais informações (27)99513-5676