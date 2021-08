O governador do Estado, Renato Casagrande, junto com integrantes da bancada capixaba no Congresso Nacional, se reuniu com a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, na manhã da última quarta-feira (05), em Brasília-DF.

No encontro realizado no Palácio do Planalto, Casagrande solicitou o encaminhamento ao Senado Federal do projeto para o aval do empréstimo de US$ 271 milhões do Governo do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para utilização no Programa Eficiência e Logística.

A ministra informou aos participantes da reunião que o presidente Jair Bolsonaro encaminhará a matéria ao Senado ainda nesta quinta. Ainda durante o encontro, que teve cerca de três horas de duração, o governador capixaba citou a importância da utilização dos recursos em obras de recomposição das rodovias estaduais. Casagrande também comemorou o encaminhamento da pauta.

“Tivemos uma excelente reunião junto com a nossa bancada federal com a ministra Flávia, que convidou os ministros Ciro Nogueira [Casa Civil] e Tarcísio Freitas [Infraestrutura] que puderam tratar de temas importantes para o Espírito Santo. Avançamos em diversos temas, inclusive com o aval para que o Senado possa aprovar o empréstimo do Governo do Estado com o BID. O recurso será fundamental para que possamos recuperar as rodovias estaduais, melhorando a infraestrutura do Espírito Santo”, comentou o governador Casagrande.

O coordenador da bancada, Josias Da Vitória, falou sobre a parceria dos parlamentares com o Governo do Estado em prol do desenvolvimento do Espírito Santo. “A bancada tem atuado de forma unida em defesa dos interesses de nosso Estado. O Governo Federal tem dado atenção e suporte a todas as demandas que beneficiam os capixabas. As contas equilibradas do nosso Estado permitem que, mesmo em um momento difícil pelo qual passa todo mundo em decorrência da pandemia, possamos fazer investimentos para melhorar a infraestrutura e a logística com investimentos robustos”, pontuou.

Também participaram da reunião, os senadores Fabiano Contarato e Rose de Freitas, além dos deputados federais Ted Conti, Amaro Neto, Neucimar Fraga e Evair de Melo.

Programa Eficiência e Logística

O Programa visa contribuir para o aumento da competitividade do Espírito Santo, através da melhoria da logística de transporte e sua integração nacional e regional, tendo como objetivos:

(i) melhorar o nível de serviço das rodovias estaduais relevantes para as conexões portuárias;

(ii) melhorar a conectividade da Rede Rodoviária Estadual com os portos, minimizando os impactos negativos nas áreas urbanas afetadas; e

(iii) melhorar a eficiência dos processos de intervenção rodoviária do DER-ES.

O Programa Eficiência e Logística prevê ainda uma melhoria substantiva das condições de rodagem em cerca de 21% do total da rede pavimentada sob responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que chega hoje a 3.583,93 quilômetros.