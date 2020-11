Um jovem de 18 anos morreu nesta madrugada (2) após levar uma facada durante discussão próximo a um bar localizado na Avenida F, no bairro Itapebussu em Guarapari. De acordo com informações da polícia, o jovem foi identificado como Néviton Reis de Jesus.

Ainda segundo a PM, Néviton estava no portão do estabelecimento onde acontecia um pagode, quando entrou em discussão do lado de fora, com um indivíduo, e recebeu um golpe de faca direto na região do peito. Os suspeitos evadiram-se em um veículo Celta de cor preta, de placa não informada.

O jovem foi socorrido pela ambulância do SAMU, mas veio a óbito durante o trajeto até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Ipiranga. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos e pede que quem souber denuncie através do 181 ou 190.