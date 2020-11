Na próxima terça-feira (03) retornam para as aulas presenciais os alunos do Ensino Fundamental I da Rede Pública Estadual de Ensino. O retorno do Fundamental I foi antecipado em uma semana, conforme divulgado pelo Governo do Estado, durante pronunciamento on-line, na última sexta-feira (23). Desta forma, todas as modalidades de ensino na Rede Estadual já estarão de volta às salas de aula, conforme planejamento da Secretaria da Educação (Sedu).

Nessa segunda-feira (26), foram retomadas as atividades presenciais em sala de aula para os alunos do Ensino Fundamental II e, no último dia 13 de outubro, foram os alunos do Ensino Médio que retomaram as aulas presenciais. Da mesma forma que os alunos das outras modalidades, os estudantes do Fundamental I contarão com toda a organização para garantir segurança, distanciamento e tranquilidade neste retorno.

Com investimento superior a R$ 12 milhões, o Governo do Estado sinalizou os ambientes escolares e colocou à disposição de alunos e profissionais o material de higiene necessário, como álcool em gel, sabonetes, máscaras e equipamentos para uso de álcool em gel. O retorno das aulas presenciais também conta com monitoramento rigoroso das medidas sanitárias.

Outra medida adotada pelo Governo do Estado é a realização de Inquérito Sorológico com profissionais e alunos da Rede. Estão sendo coletadas pela Secretaria da Saúde (Sesa) amostras da comunidade escolar capixaba durante o inquérito. Também está acontecendo o Censo Sorológico com todos os trabalhadores da Rede Estadual de Educação. Na escola, alunos e profissionais têm a temperatura aferida na entrada para as aulas presenciais.

Lembrando que as escolas da Rede Estadual podem optar pelo modelo de aula diária, sem revezamento, para as turmas com menos de 50% de alunos, conforme orientação divulgada pela Sedu, na última semana.