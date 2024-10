Decisão aponta abuso de poder político por parte de Gedson Paulino (Republicanos) e Fernando Volponi (PSB), que teriam realizado obras de asfaltamento fora do período permitido; candidatos vão recorrer.

De acordo com o jornal A Gazeta, a Justiça Eleitoral determinou, neste sábado (28), a cassação da candidatura à reeleição do prefeito de Iconha, no Sul do Espírito Santo, Gedson Paulino (Republicanos), e de seu vice, Fernando Volponi (PSB). Ambos também foram declarados inelegíveis por oito anos.

Na sentença, o juiz eleitoral Ralfh Rocha de Souza justificou a decisão, afirmando que houve favorecimento da chapa por meio de abuso de poder econômico ou político. A Justiça concluiu que a gestão de Paulino iniciou uma obra de capeamento asfáltico em período eleitoral inadequado, dentro dos três meses anteriores às eleições, utilizando recursos de um convênio com o governo estadual.

“O início dessas ‘obras rápidas’, que somam mais de cinco milhões de reais, pouco antes das eleições, demonstra claramente o objetivo de conceder vantagem eleitoral à chapa, comprometendo a igualdade do processo e, potencialmente, o resultado das urnas”, afirmou o juiz na sentença.

A ação foi movida pelo Podemos, partido do candidato adversário João Paganini. O terceiro concorrente à prefeitura é Hugo Durães, do PT.

Em suas redes sociais, Gedson Paulino anunciou que irá recorrer da decisão, mantendo sua candidatura. “Essa é uma decisão de primeira instância, da qual ainda nem fomos notificados. Vamos recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que analisará tecnicamente a decisão, suspendendo seus efeitos”, declarou.