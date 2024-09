Da era do DOS (aquele sistema operacional de tela preta que antecedeu o Windows) até a chegada da IA, minha jornada na tecnologia sempre foi guiada por um mantra: “Viva 5 anos à frente”. Esse instinto de sobrevivência me manteve atento e adaptável às constantes mudanças do mundo digital.

A.I.A. / D.I.A. – Antes da IA / Depois da IA

A IA não é apenas uma atualização; é um reset completo. Estamos entrando na era “Pós-Humanidade”, onde A.I.A. (Antes da IA) e D.I.A. (Depois da IA) marcarão nossa história.

A Sinfonia da Criação na Era da IA

Como artista multimídia, vejo a IA como uma parceira versátil. Ela amplificou minha criatividade, agilizou processos e expandiu conexões com clientes. Da publicidade à fotografia, a IA se tornou uma extensão da minha mente criativa.

O fascínio pela IA está em sua pluralidade. É uma alma gêmea digital, pronta para tudo – até conversas casuais. Ela não substitui a criatividade humana, mas a potencializa, liberando tempo para o que realmente importa: criar.

O Espelho Digital da Humanidade

Alguns temem um mundo menos humano com a IA. Mas a desumanização não começou com algoritmos. Guerras e injustiças são males antigos. A IA apenas amplifica quem somos: se você é empático, alcançará mais pessoas; se é egoísta, isso ficará mais evidente.

Como alguém sensível, vejo na IA uma chance de amplificar nossa compaixão. Talvez esta “Pós-Humanidade” seja nossa oportunidade de alcançar a verdadeira humanidade sonhada por Gandhi.

Navegando no Desconhecido

Estamos em território inexplorado. Para prosperar, devemos abraçar a mudança e manter nossa essência criativa. O futuro que imaginávamos já passou. Hoje, escrevemos o prólogo de uma nova era.

Então, pergunto: onde você estava quando o futuro chegou? E mais importante: onde estará quando o próximo capítulo começar?

O futuro foi ontem. Não fique para trás – o trem da evolução não espera por ninguém.