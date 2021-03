Durante sessão realizada nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Guarapari, a vereadora Kamilla Rocha (PTB), surpreendeu os presentes por fazer fortes críticas, ao que ela considerou descaso do prefeito e de sua equipe, com os servidores públicos municipais.

Kamilla que faz parte da base de apoio ao prefeito Edson Magalhães (PSDB), fez um discurso logo depois do presidente do Sintrag, Thiago Magno, que esteve na sessão e fez críticas, observações e reclamações sobre a situação do servidor público de Guarapari.

“Thiago eu queria que você estivesse aqui uma, duas, três horas, para falar sobre o descaso com o servidor público. Apesar de ser base do prefeito Edson Magalhães, ser uma admiradora do seu trabalho, um dos grandes pecados do prefeito é não valorizar o servidor público. Isso me entristece, porque um gestor inteligente, valoriza e se aproxima do servidor público”, disse ela em seu discurso.

Rasteira. A vereadora ainda reclamou de um processo de número 1531, que possibilitaria reajuste a alguns servidores, que desde 2017 tentam esse benefício, mas que até hoje não conseguiram. “É algo automático, é algo que eles têm por direito. Infelizmente passaram uma rasteira no servidor. Eu não sei que raiva é essa”, disse ela. Confira o vídeo.

Lamenta. Em contato com o Portal 27 Kamilla lamentou a situação dos servidores. “Eu sou admiradora do prefeito Edson, de suas obras e de sua pessoa. Mas com relação aos servidores, eu gostaria de ter falado muito mais. Infelizmente há um descaso. Um processo de 2017 foi parar na procuradoria, teve aprovação e daria benefícios a alguns servidores que merecem. Mas a procuradoria voltou atrás e não aprovaram. É preciso que exista mais atenção do município e que possamos valorizar os nossos servidores”, finalizou.