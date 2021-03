O protesto foi organizado e realizado na última quinta-feira (04) por alunos da Escola Estadual Dr. Silva Mello, em Guarapari, devido à falta de professores e a quantidade de aulas vagas que estão tendo.

Um dos alunos que participou do protesto, porém preferiu não se identificar, comentou sobre a situação pela qual estão passando e o motivo da manifestação, tentando atrair atenção do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Educação.

A escola, inclusive, foi palco de uma outra manifestação, no mês passado, devido à troca de diretor sem explicação pelo Governo do Estado. Lembre: https://www.portal27.com.br/ficafred-movimento-tenta-manter-diretor-demitido-em-guarapari/

“A gente fez aquela manifestação para ver se conseguíamos chamar atenção do governo e da Sedu, para que obtivéssemos resposta sobre a falta de professores e a quantidade de aulas vagas que estamos tendo. Em alguns dias nós vamos para a escola somente para ter uma aula e o restante fica vago porque não tem professor”, relatou o aluno.

Que continuou comentando sobre o risco desnecessário que os estudantes estão se apresentando, sendo que precisam pegar ônibus e ir para um local público somente para ter uma aula, recebendo falta caso recusem ir.

“Se a gente faltar por não ter professor, nós recebemos falta, mas se for para ter aula vaga e ficar parado a gente prefere não ir. Corremos risco expostos ao vírus, gastamos dinheiro com ônibus e temos uma única aula das 7h até às 12h. Nos deram a oportunidade para voltar com aulas presenciais, mas não nos deram professor”, finalizou o aluno.

O outro lado

Questionamos a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) sobre o motivo pelo qual a escola estava sem professor e recebemos uma nota sobre o assunto. Nela estava escrito que existe um processo de contratação de professores desde o final de janeiro e já realiza chamadas.

Confira a nota:

“A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Vila Velha, que supervisiona as escolas da região, informa que desde o final do mês de Janeiro está em processo de contratação de professores para composição do quadro docente da unidade de ensino. A SRE também informa que já realiza chamadas para o município de Guarapari e convocação de candidatos.”

Veja o vídeo da manifestação dos alunos