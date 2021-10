Depois de roubarem uma loja de eletrodomésticos em Guarapari. Uma dupla de assaltantes foi presa e uma adolescente que também participava dos roubos foi apreendida, na última sexta-feira (1º). Eles são acusados de roubar celulares de uma no Centro de Guarapari.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e foi divulgada nesta segunda-feira (4). O crime foi no dia 29 de setembro, no centro do município. Ao todo, foram levados 31 celulares avaliados em R$27 mil.

Os suspeitos foram detidos nos bairros Muquiçaba e em Lagoa Funda. Dos 31 celulares, 24 foram recuperados. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Guarapari.