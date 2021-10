Estão abertas as inscrições para a contratação temporária de um consultor individual na área contábil para o Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã. A seleção pública da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) está aberta até o dia 14 deste mês.

O salário é de R$ 8.266,67 para 40 horas semanais. O profissional precisa ter curso superior na área de Contabilidade, com disponibilidade para cumprir carga horária presencial em horário comercial e experiência de dois anos na área.

Os interessados devem enviar a manifestação de interesse e a documentação, em formato PDF, para o endereço eletrônico comissão.julgadora@sedh.es.gov.br ou via e-Docs, pelo site www.acessocidadao.es.gov.br (para o órgão SEDH, grupos e comissões – “Comissão Especial de Licitação – CEL”). O tempo de prestação de serviço é de um ano.

A seleção será feita após análise das qualificações técnicas e da experiência. O procedimento é o indicado nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que atua no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã.



Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implantação de ações de prevenção e combate à violência, com o objetivo de contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.