O vereador Dito Xareú se reuniu na manhã desta segunda-feira (9) com o prefeito Edson Magalhães. Os dois compartilharam um café da manhã. De acordo com o apurado pelo portal 27, em pauta estavam assuntos importantes da cidade como saúde, educação e segurança pública.

Com a saída da vereadora Rosana Pinheiro da liderança do prefeito, o meio político acredita que o Dito pode ser o novo líder do prefeito na Câmara. Ao portal 27 o vereador garantiu que foi uma reunião normal e que ainda não se falou em liderança.

“Falamos apenas de assuntos importantes para Guarapari. Estou do lado do prefeito no que for necessário para o bem da cidade e da nossa população”, disse o vereador.