O município de Piúma vai promover entre esta sexta-feira (13) e sábado (14), o final de semana da Resenha, que faz parte da programação do Verão 2023 da prefeitura. O evento será gratuito e vai acontecer na Dona Carmen, na orla central da cidade.

Na sexta (13), haverá show de Berola e em seguida sobe ao placo o grupo “Só Pra Contrariar”, que vai agitar o público com seus grandes sucessos. Já no sábado, dia 14, a animação ficará por conta dos grupos “ArtSamba” e Mulekagem do Samba”.

Domingo (15), às 12h na praia do Portinho a animação fica por conta de Os Brilhantes do Forro e na Praça Dona Cramen, às 18h, tem Banda Frequêncy.