Na noite dessa segunda-feira (16), equipes do policiamento ostensivo do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Serviço Reservado de Inteligência detiveram dois indivíduos e apreenderam com eles 922 pinos de cocaína, 587 buchas de maconha, 183 pedras de crack e 50 bolas de haxixe, no bairro Flexal II, em Cariacica.

O fato ocorreu durante uma operação de saturação, com patrulhamento a pé por becos e vielas da região, com o objetivo de abordar, em flagrante, indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, após levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência, que apontavam como e em que momento esses suspeitos agiam no local.

Em incursão estratégica, os militares presenciaram o exato momento em que dois suspeitos, com mochilas nas costas, repassavam entorpecentes para um usuário, por meio de venda, em atividade explícita de tráfico de drogas. Imediatamente, os militares deram voz de parada e abordagem aos indivíduos, que empreenderam fuga em direção ao mangue.

Durante a perseguição, os dois suspeitos, de 22 e 28 anos, que carregavam as mochilas, foram alcançados. Com eles, estavam todos os entorpecentes apreendidos, além de um rádio comunicador, um aparelho celular e uma quantia de R$ 320,00 em espécie. Já o terceiro indivíduo conseguiu fugir e não foi mais localizado.

Todos os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia Regional de Cariacica, para onde também foram encaminhados os dois homens detidos.