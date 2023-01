A Secretaria de Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, está realizando a pesquisa de identificação do perfil do turista no Verão 2023 em 14 municípios capixabas, de cinco regiões turísticas do Espírito Santo. O trabalho acontece tanto nas praias quanto nos principais atrativos turísticos do Estado. O resultado da pesquisa deve ser divulgado na primeira quinzena de fevereiro.

A pesquisa é realizada pela equipe da empresa licitada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios e monitorada em tempo real pelo Observatório. “Conhecer o perfil de quem procura o Espírito Santo para passar a temporada do Verão é importante para o Estado e municípios, como também para os empreendedores que, com os resultados, poderão planejar suas ações de infraestrutura, atendimento e divulgação de serviço e dos destinos”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

As informações da pesquisa de identificação do perfil do turista no Verão 2023. Ficarão disponíveis no Observatório do Turismo e vão trazer também a avaliação da infraestrutura e dos serviços do destino Espírito Santo.

As capixabas Marlene Trés e Diva Trés, de Colatina, foram entrevistadas na Praia de Manguinhos, no município da Serra. “A campanha ‘Capixabear’, do Governo do Estado, nos chamou atenção e estamos aproveitando a temporada para desfrutar das praias. Já estivemos em Guarapari e agora estamos aqui na Serra. Só temos elogios. Praias limpas, organizadas e uma sensação de segurança que nos conforta”, destacou Marlene Trés.

Nas abordagens, os pesquisadores buscam informações sobre a origem dos turistas, o gasto médio, os hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos, além do perfil socioeconômico do turista nesta época do ano.

Confira os municípios onde a pesquisa Verão 2023 acontece:

– Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

– Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins;

– Região dos Imigrantes: Ibiraçu (Grande Buda);

– Região do Verde e das Águas: Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus;

– Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Piúma.

Os resultados das pesquisas serão divulgados no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo: https:// observatoriodoturismo.es.gov. br.