Na primeira semana desde o lançamento do serviço de aluguel de patinetes em Vila Velha, os números revelam uma adesão significativa por parte dos moradores e visitantes da cidade. De acordo com dados fornecidos pela empresa JET, responsável pela operação, foram registrados em média 1.500 aluguéis por dia, totalizando 11 mil aluguéis ao longo da semana.

O tempo médio de utilização dos patinetes foi de 13 minutos. O dia de maior movimento foi a quarta-feira, dia 1º de maio. Desde o início da operação, em 26 de abril, foram disponibilizados 344 patinetes para locação em Vila Velha.

Estes equipamentos são os mesmos que já operam com sucesso em cidades como Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). Os valores do aluguel variam conforme o horário e o dia da semana, sendo detalhados no aplicativo da JET, que mostra os 300 pontos de estacionamento virtuais, identificados pela letra “P”, onde os patinetes podem ser retirados e estacionados após o uso.

A área de circulação dos patinetes foi cuidadosamente delimitada pela empresa, abrangendo desde a Praça do Ciclista até o Parque da Prainha, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, além do Farol Santa Luzia.

“Com base nos números do dia 26 de abril a 3 de maio, os patinetes elétricos estão se tornando uma opção popular e viável de transporte para os moradores e turistas de Vila Velha, contribuindo para a mobilidade urbana e o lazer no território canela-verde”, explica a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Adriana Peixoto.

Velocidade

Para evitar acidentes, os patinetes têm velocidade máxima permitida e são controlados por GPS, de acordo com a região de circulação dos veículos. Quando estão trafegando por ciclovias e ciclofaixas, a velocidade máxima será de 15 km/h. Em áreas de segurança, a velocidade limite será de 6 km/h.

Nas zonas de velocidade controlada, em grande circulação de pedestres e interesse cultural, os equipamentos reconhecem geograficamente as áreas de velocidade controlada e efetuam a redução de velocidade automaticamente.

Os patinetes são equipados com amortecedor, farol, lanterna traseira, seta, freio dianteiro e traseiro, com luz de freio, buzina, indicador de velocidade e de nível de bateria, suporte de celular com carregamento por indução e GPS que monitora localização do equipamento em tempo real, além de sistema antifurto.

Tarifas

A locação conta com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana. Entre 5 e 17h, o valor da ativação é de R$ 2 e R$ 0,40 por minuto utilizado. Entre 17 e 5h, o valor da ativação é de R$ 3 e R$ 0,70 por minuto de utilização. Sábados e domingos o valor da ativação é de R$ 3, com o preço da minutagem variando entre R$ 0,70, das 5 às 17h, e R$ 0,90, entre 17 e 5h.

O pagamento é feito de forma digital, via aplicativo e pode ser feito via cartão de crédito ou Pix. A empresa mantém canais abertos de contato com os usuários do sistema via email [email protected] e por meio do WhatsApp e Telegram (13) 99137-4203.