Nesta segunda-feira (06), o Sine de Vila Velha está disponibilizando um total de 266 vagas de emprego no mercado formal de trabalho da cidade. Há vagas para diversas funções, em diversas áreas de atuação profissional.

Os interessados em aproveitar as oportunidades devem comparecer ao Sine para realizar o cadastro e garantir os encaminhamentos. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 17 horas, na Vila do Empreendedor, situada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping.

As vagas desta semana se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de cozinha

Ajudante de motorista

Ajudante de obras

Almoxarife

Atendente de cafeteria

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente do setor de frios e laticínios

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros

Conferente de logística

Copeiro de lanchonete

Cozinheiro geral

Cuidador de idosos e dependentes

Eletricista

Embalador a mão

Estoquista

Funileiro de veículos (reparação)

Instalador de equipamentos de comunicação

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos

Lubrificador industrial

Mecânico de motor a diesel

Mecânico de refrigeração

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Operador de caixa

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Padeiro

Pedreiro

Promotor de vendas

Psicólogo social

Repositor em supermercados

Serralheiro

Supervisor de manutenção industrial

Técnico de rede (telecomunicações)

Vendedor (comércio varejista)

Vendedor interno