Para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil, cerca de 600 alunos da rede municipal de ensino de Anchieta irão participar do desfile cívico na próximo quarta-feira, dia 7 de setembro.

O percurso será ao longo da avenida Rauta, iniciando às 8h próximo ao Estádio de Futebol. O desfile transcorrerá pela avenida e será finalizado em frente a Secretaria de Educação, onde haverá um palanque oficial.

Durante o trajeto haverá apresentação das fanfarras das escolas municipais Manoel de Paula Serrão (Iriri), Zuleika Flores (Jabaquara) e Irmã Terezinha Godoy de Almeida (sede).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino, será um desfile focado nos 200 anos da Independência do Brasil com participação da comunidade escolar. Todos os profissionais da educação estão envolvidos há alguns meses na organização do evento. A previsão de encerramento será às 10h, segundo os organizadores.