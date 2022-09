A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Colatina, realizou, na manhã desta sexta-feira (02), uma operação policial que resultou na prisão de um homem de 20 anos. Com ele, foram apreendidos diversos entorpecentes, drogas e outros materiais.

O inquérito foi instaurado após as equipes da Denarc receberem a informação de que o indivíduo estava participando do tráfico de drogas local há algum tempo. Quando identificado, a Polícia Civil descobriu que o suspeito já tinha respondido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando ele era menor de idade.

O acusado foi detido pela Polícia Civil enquanto andava de moto no bairro de São Silvano, em Colatina. Com ele, foram encontrados 50 gramas de crack. Já na residência do suspeito, localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, foram encontrados dez tabletes de maconha, um pedaço de crack, duas balanças de precisão, materiais para embalo de drogas, uma pistola calibre 380, dois carregadores, 18 munições calibre 380, 86 munições de calibre 9mm e R$ 8,036,00 em espécie.

O indivíduo foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.