O partido Avante tem novo presidente no Estado. A partir de agora quem comanda a sigla é Marcel Carone, que afirma através de nota encarar o desafio com “com sentimento de responsabilidade e orgulho capixaba”.

Ele fez questão de agradecer a direção nacional. “Agradeço ao Presidente Nacional do Partido, Deputado Federal Luis Tibé, pelo reconhecimento e confiança na indicação do meu nome para assumir papel tão importante, no único partido que tem “direção” certa no seu nome: Avante! ”, explicou.

Ainda de acordo com Marcel. “O Avante 70 carrega na sua essência a transparência, a liberdade, o diálogo, a humanidade, a prosperidade e o respeito às diferenças, características essas que considero imprescindíveis para a prática da boa política”, diz.

Ele afirma que o diálogo com todos será importante. “Iniciamos essa nova missão trabalhando e honrando o mandato que nos foi confiado. Nossas primeiras ações serão: buscar a unidade entre os filiados e dialogar e estruturar o partido em todos os municípios capixabas. Vamos trabalhar juntos para que o Avante 70 seja um agente de transformação social fortalecido tanto no interior quanto na Grande Vitória”, afirmou.

Ele finalizou agradecendo. “Meus agradecimentos ao então Presidente do Senado, Senador Davi Alcolumbre e, em especial, à Deputada Federal Aline Gurgel. ”