A semana começou com diversas apreensões em Guarapari, somente nesta segunda e terça-feira, o 10º Batalhão de Polícia Militar encontrou um homem com mandado de prisão em aberto, dois suspeitos de tráfico, armas e diversas drogas em alguns bairros da cidade.

Nesta segunda-feira (05) os policiais militares realizaram operações e apreensões nos bairros Jabaraí e Ipiranga. No primeiro bairro, após uma denúncia anônima, os agentes foram realizar uma operação de apreensão de um homem com mandado de prisão em aberto.

Já no bairro Ipiranga, os militares realizavam um patrulhamento de rotina durante a tarde, quando avistaram um homem com atitudes suspeitas e fizeram a abordagem. Com o homem havia uma pequena quantidade de drogas, porém, ao realizarem buscas nas proximidades, encontraram 86 buchas de maconha, 20 pedras de crack e R$44,50.

Na manhã de hoje, policiais militares detiveram um jovem de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Village do Sol, por agentes que faziam um patrulhamento de rotina, quando avistaram o homem e perceberam que ele ficou nervoso ao ver a viatura.

Os policiais fizeram a abordagem e encontraram com o suspeito um revólver calibre 22 com duas munições, 16 buchas de maconha, uma bola de haxixe e mil reais em dinheiro. Todos os suspeitos, as drogas e as armas foram levados para a delegacia de Guarapari.