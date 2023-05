Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, responsável pelos maiores shows dos verões de Guarapari, estará de volta à cidade, depois de um longo tempo, para um show inédito de carreira solo.

Marcelo Falcão, é músico e compositor, e ficou nacionalmente conhecido pelo trabalho como vocalista no grupo O Rappa. Ele desembarca na Arena B27 no dia 19 de maio para relembrar os maiores sucessos e mostrar seus novos hits, em uma noite pra ficar marcada na história do B27, como o dia em que mais uma atração de nível nacional esteve presente na casa, fora da temporada tradicional de shows no verão da cidade.

Segundo os representantes da casa noturna, a ideia é proporcionar, principalmente, ao público capixaba, mais precisamente aos moradores de Guarapari e região, shows de renome nacional, mesmo fora da temporada, quando os shows nacionais são mais voltados para o turismo na cidade.

A casa já vem fazendo esse trabalho há mais de um ano, trazendo atrações que até então não eram vistas em Guarapari em datas comuns. Dessa vez, Marcelo Falcão é quem promete uma noite inesquecível para os amantes do rock nacional. Para garantir o seu ingresso é só acessar o site da bilheteria digital (link abaixo) ou no ponto de venda oficial, localizado no Restaurante Pier 27, no Siribeira, no Centro de Guarapari. https://bilheteriadigital.com/marcelo-falcao-19-de-maio

Mais informações você encontra no instagram da boate @b27.beachclub

Marcelo Falcão, Banda du Jorge, DJ Rennan e muito mais na Sexta-feira, 19 de maio na Arena B27 no Siribeira. Garanta seu ingresso e viva essa experiência com o mar aos seus pés!