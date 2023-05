Na noite de quinta-feira (06), Policiais Militares do 10º Batalhão receberam denúncias anônimas de que indivíduos armados e envolvidos em tráfico estariam planejando um ataque contra seus rivais no bairro Santa Mônica, em região conhecida pelo tráfico de drogas. Imediatamente, a equipe se deslocou até o local para investigar a situação.

Submetralhadoras. Durante as diligências, os policiais encontraram uma bolsa preta com um indivíduo que continha uma submetralhadora caseira de calibre 380, com 16 munições, além de outra submetralhadora caseira de calibre 9mm, municiada com 7 munições. Além disso, foram encontrados 3 tabletes grandes, 3 pedaços médios e 2 buchas de maconha em uma gaveta da escrivaninha.

Ameaças. O indivíduo tentou justificar a posse do material, alegando que vinha recebendo ameaças de grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas. No entanto, diante das evidências encontradas, ele foi apresentado na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

A operação da PM foi considerada mais um sucesso na luta contra o tráfico de drogas na região. O 10º Batalhão reforça seu compromisso com a segurança da população e ressalta a importância das denúncias anônimas para o combate ao crime.