O Maxime Centro Educacional em Guarapari está com matrículas abertas para o ano letivo de 2020 nos segmentos Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Em Muquiçaba, possui o Máxime Júnior, uma unidade com estrutura aconchegante e número de alunos limitados, oferecendo apenas educação infantil em tempo integral e semi- integral para crianças de 4 meses até 5-6 anos.

O diretor e proprietário da escola, Pedro Lucci, destaca a importância de oferecer uma educação de excelência e inovadora em ambiente acolhedor, promovendo, em parceria com a família, a formação de cidadãos capazes de responder com dinamismo os desafios da sociedade globalizada.

A escola também possui parcerias de sucesso com a Rede Pitágoras, Number One, Escola da Inteligência, Árvore de livros, Google for Education, Estante Mágica e agora para 2020 inova com Matific para as turmas do 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental E Zoom Education para Ensino Fundamental I e II.

Pedro Lucci destaca ainda que quando se trata da educação do seu filho, todas as dimensões importa muito e para escolher a melhor escola é fundamental pensar a fundo, pensar alto e pensar grande. “Pense com a gente, pense Maxime”, convida o diretor.

Entenda um pouco sobre as parcerias:

Escola da Inteligência: Do renomado Augusto Cury, tem como objetivo trabalhar as relações socioemocionais, autoconhecimento, respeito ao próximo, combate ao Bullying entre outros.

Matific: jogos e desafios matemáticos gratuitos onde o aluno trabalha e desenvolve a área de exatas através de jogos contendo aplicativo para a prática das atividades

Plataforma Zoom: conjuntos de LEGO para trabalhar habilidades de matemática, ciências e engenharia. Nas aulas de robótica, os alunos irão participar da construção de um robô através do conjunto de LEGO. Os alunos também poderão participar de campeonato de robótica.

Estante Mágica: É uma plataforma que transforma as crianças em apaixonadas por leitura e em escritores do próprio livro.

Árvore de Livros: Maior plataforma de leitura digital para escolas. Os alunos tem acesso a mais de 30 mil obras, entre livros, jornais e revistas além de participarem de concursos nacionais.

Serviços:

Maxime: Rua Manoel Lopes Gomide, Praia do Morro – 27 33617373

Maxime Júnior: Rua São Pedro, Prainha – 273261625