Com experiência de 20 anos morando nos Estados Unidos, dois empresários de Guarapari trouxeram uma escola e um novo conceito no ensino de inglês para a cidade. Com apenas cinco anos de funcionamento, a Number One conquistou o mercado da cidade.

De acordo com David Rodrigues, um dos proprietários da escola, esse sucesso se deve aos métodos didáticos diferenciados. “Quando eu voltei para o Brasil, me deparei com um cenário de pessoas que faziam inglês a muitos anos e tinham dificuldade de se comunicar comigo. Eles até sabiam ler e escrever, mas na hora de se comunicar, tinham dificuldades devido a uma metodologia que fica muito presa em escrita e leitura”, explica.

Ainda segundo ele, a Number One Guarapari trabalha com inglês para kids, teen e adultos dentro de um conceito didático diferenciado. “Procuramos uma metodologia que desenvolvesse mais a conversação. Foi aí que optamos pela Number One, que é uma escola que tem quase 50 anos de mercado e que trabalha mais com a conversação. Aqui o aluno fala desde o primeiro dia e graças a Deus tem sido um grande sucesso”, afirma ele.

O método para os adultos da Number One Guarapari já trabalha com coaching e empreendorismo, diretamente voltado para o mercado de trabalho. David explica ainda que os pais dos alunos e outros estudantes tem percebido o resultado e sempre fazem questão de agradecer a escola. “Sempre temos o retorno dos pais com relação ao ensino e a evolução dos filhos. Isso é gratificante”, finaliza.

Se você quer aprender inglês de forma diferenciada e contar com uma moderna estrutura de ensino que possui ambiente totalmente climatizado, 5 salas de aula, 1 learning center com computadores disponíveis para os alunos estudarem e fazerem as tarefas online, área de recreação com cantina, sala de coordenação e também sala de DAA (departamento ao aluno) exclusivamente para satisfação do estudante.

Serviço: Number One Guarapari

Av. Guarapari, 616 – Muquiçaba (Próximo a Escola Ana Rocha Lyra) – (27) 3362-4198

https://www.instagram.com/numberoneguarapari/

https://www.facebook.com/numberoneguarapari1/

Veja mais algumas fotos da estrutura da escola.