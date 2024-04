Na noite de quarta-feira (24), um homem de 38 anos morreu após ser alvo de um ataque a tiros no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A filha dele, de 4 anos, ficou ferida e foi encaminhada para um hospital da Grande Vitória.

Criança ferida. Segundo informações do Folha Vitória, o homem não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Já a criança, cujo estado de saúde não foi divulgado, foi inicialmente levada ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferida para outra unidade hospitalar na companhia de um familiar.

Entenda o caso. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. Ao chegar ao local, encontraram um homem e uma mulher em um carro, os quais relataram estar socorrendo um amigo baleado. Acompanhando o casal, os militares foram até o Pronto Atendimento de Cobilândia, onde a equipe médica confirmou o óbito da vítima.

A autoria e a motivação por trás do crime ainda não foram esclarecidas. No entanto, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima tinha antecedentes criminais, tendo sido detida por tráfico de drogas em 2014, embora tenha sido liberada no mesmo dia. Além disso, constava contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido em dezembro do ano anterior pela 3ª Vara Criminal de Cariacica, por tráfico e associação criminosa.

A Polícia Civil divulgou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.