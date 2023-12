A atmosfera de celebração e animação está prestes a invadir o Mex, pois a casa se prepara para comemorar seu aniversário e inaugurar a temporada de verão de 2024 em grande estilo. Com uma mistura de novos cenários, decoração vibrante e experiências inovadoras, o Mex promete surpreender seus frequentadores. Os ingressos já estão à venda pelo site, clicando aqui.

Aniversário. No dia 26 de dezembro, o Mex comemora seu aniversário com uma programação imperdível. Os holofotes estarão voltados para shows ao vivo de diversos artistas, incluindo Felipe Brava, Rômulo Aranttes e Expresso do Samba. Além disso, a festa contará com a presença especial do DJ Big, garantindo uma trilha sonora diversificada e envolvente.

Novidades. Os frequentadores do Mex poderão desfrutar de um novo bar temático, cenários renovados e uma decoração que promete transportar todos para um ambiente ainda mais envolvente e festivo.

Réveillon. As festividades não se encerram no dia 26. O Mex preparou uma programação estendida ao longo das próximas seis noites, culminando na celebração do Réveillon. Os amantes de música poderão curtir uma mistura de estilos, desde funk, sertanejo, samba, pagode até música eletrônica, garantindo que todos encontrem seu ritmo favorito.

Confira a programação do Mex:

26/12

Felipe Brava

Rômulo Aranttes

Expresso do Samba

Dj Big

27/12

Pedro e Lucas

Leq Samba

Dj Leandro Netto

Dj Big

28/12

Comichão

Art Samba

Dj Álice

Dj Big

29/12

Vinícius Terra

Pele Morena

Jess

Dj Big

30/12

Breno E Bernardo

Frazão

Dj Giselle Dario

Dj Big

31/12

Primeira Classe

Pedro e Junior

Farol Deejay

Dj Big

01/01

Matiele Fabretti

Pagode Do Sulinho

Jess

Dj Big

Serviço

Mex Guarapari – Aniversário e Réveillon 2024

Data: de 26 de dezembro a 01 de janeiro de 2024

Local: Av. Atenas, 134, Praia do Morro

Ingressos: https://www.mexguarapari.com.br/