Apesar da nota informativa do Ministério da Saúde divulgar que os municípios só terão que vacinar adolescentes com comorbidades, deficiências permanentes ou que estejam privados de liberdade, o Espírito Santo vai manter a imunização em adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19.

A Secretaria de Estado de Saúde informou, por meio de nota, que a vacinação está mantida no Estado “até posicionamento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, uma vez que a autoridade “é a reguladora com a competência de definir a autorização do uso de imunobiológicos”.

Em sua rede social, Nésio Fernandes, que é o secretário de Estado de Saúde, classificou a nota informativa como “vaga”, dizendo que a mesma “não suspende, nem contra-indica a vacinação de adolescentes”. Nésio informou ainda que irá cobrar uma resposta mais clara do Ministério da Saúde.